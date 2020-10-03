Девушку в Сочи смыло волной в море

03.10.2020, 9:48, Новости дня

Позировавшую в Сочи на берегу моря девушку смыло волной в водоем, инцидент сняли на видео и опубликовали в социальных сетях.

В ролике девушка лежит на бетонной плите в футболке и купальнике, но неожиданная волна смывает ее с плиты в море.

Видеозапись опубликована в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Сочи».

В начале августа турецкие СМИ опубликовали видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море. На кадрах запечатлено, как девушку избивает некий молодой человек.