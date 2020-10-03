 

Девушку в Сочи смыло волной в море

03.10.2020, 9:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПозировавшую в Сочи на берегу моря девушку смыло волной в водоем, инцидент сняли на видео и опубликовали в социальных сетях.

В ролике девушка лежит на бетонной плите в футболке и купальнике, но неожиданная волна смывает ее с плиты в море.

Видеозапись опубликована в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Сочи».

 

В начале августа турецкие СМИ опубликовали видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море. На кадрах запечатлено, как девушку избивает некий молодой человек.



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