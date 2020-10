Азербайджан перешел в наступление в Карабахе – минобороны Армении

Ժամը 08:25-ի սահմաններում հարավային ուղղությամբ խոցվել է հակառակորդի ինքնաթիռAt around 08:25 an enemy aircraft was hit in the southern directionОколо 08:25 в южном направлении был сбит самолет противника

Posted by Shushan Stepanyan on Reede, 2. Oktoober 2020