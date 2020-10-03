Азербайджан перешел в наступление в Карабахе – минобороны Армении
03.10.2020, 9:45, Новости дня
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром 3 октября перешла в масштабное наступление. Об этом сообщила в своем Facebook представитель минобороны Армении Шушан Степанян.
“На северном и южном направлениях границы Арцаха идут упорные, ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери”, – отметила она.
Արցախի սահմանի հյուսիսային և հրավային ուղղություններում ընթանում են համառ և թեժ մարտեր։ Հակառակորդը, մեծ ուժեր…
Posted by Shushan Stepanyan on Reede, 2. Oktoober 2020
Кроме того, Степанян заявляет, что в 8.25 Армения сбила самолет военно-воздушных сил Азербайджана.
Ժամը 08:25-ի սահմաններում հարավային ուղղությամբ խոցվել է հակառակորդի ինքնաթիռAt around 08:25 an enemy aircraft was hit in the southern directionОколо 08:25 в южном направлении был сбит самолет противника
Posted by Shushan Stepanyan on Reede, 2. Oktoober 2020
Еще два самолета Азербайджана были сбиты Арменией в 8.46, добавила представитель минобороны Армении.
Ժամը 08:46-ի սահմաններում պաշտպանական բանակի առաջնագծում խոցվել է հակառակորդի ևս երկու ինքնաթիռОколо 08:46 на…
Posted by Shushan Stepanyan on Reede, 2. Oktoober 2020
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.
Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей.
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