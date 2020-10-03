 

В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

03.10.2020, 9:45, Новости дня

За сутки в Украине выявлено 4661 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 3 октября.

За сутки от коронавируса умерло 92 человека, 2146 выздоровели.

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 222 322 человека, 4353 умерло, 98 737 выздоровело.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6554;
Волынская область – 8455;
Днепропетровская область – 6719;
Донецкая область – 3864;
Житомирская область – 6468;
Закарпатская область – 10 105;
Запорожская область – 4401;
Ивано-Франковская область – 14 093;
Киев – 24 043;
Киевская область – 9591;
Кировоградская область – 1158;
Луганская область – 1207;
Львовская область – 21 032;
Николаевская область – 3490;
Одесская область – 14 379;
Полтавская область – 2727;
Ровенская область – 12 958;
Сумская область – 4908;
Тернопольская область – 14 167;
Харьковская область – 20 104;
Херсонская область – 1340;
Хмельницкая область – 6647;
Черкасская область – 4430;
Черновицкая область – 14 966;
Черниговская область – 4518.

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,5 млн человек, из них 1,02 млн – умерло, а 23,9 млн – выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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