В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

03.10.2020, 9:45, Новости дня

За сутки в Украине выявлено 4661 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 3 октября.

За сутки от коронавируса умерло 92 человека, 2146 выздоровели.

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 222 322 человека, 4353 умерло, 98 737 выздоровело.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6554;

Волынская область – 8455;

Днепропетровская область – 6719;

Донецкая область – 3864;

Житомирская область – 6468;

Закарпатская область – 10 105;

Запорожская область – 4401;

Ивано-Франковская область – 14 093;

Киев – 24 043;

Киевская область – 9591;

Кировоградская область – 1158;

Луганская область – 1207;

Львовская область – 21 032;

Николаевская область – 3490;

Одесская область – 14 379;

Полтавская область – 2727;

Ровенская область – 12 958;

Сумская область – 4908;

Тернопольская область – 14 167;

Харьковская область – 20 104;

Херсонская область – 1340;

Хмельницкая область – 6647;

Черкасская область – 4430;

Черновицкая область – 14 966;

Черниговская область – 4518.

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,5 млн человек, из них 1,02 млн – умерло, а 23,9 млн – выздоровело.