Британские эксперты признали успех модернизации российской армии

03.10.2020, 9:10, Новости дня

В своём новом докладе эксперты лондонского Международного института стратегических исследований пришли к выводу, что российская армия сейчас сильнее, чем когда-либо со времён окончания холодной войны, пишет Bloomberg. Успешная модернизация на фоне конфликтов на Украине и в Сирии, а также «вмешательства» Москвы в выборы в США вызывают всё большую обеспокоенность западных стран.



Reuters

Боевой потенциал российской армии сейчас выше, чем когда-либо со времён окончания холодной войны. К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

Как указано в опубликованном 30 сентября докладе под названием Russia’s Military Modernization: An Assessment («Модернизация российской армии: оценка»), спустя более 10 лет усиленного финансирования и модернизации сегодня российские войска лучше вооружены и подготовлены, чем их предшественники.

«В настоящий момент российские вооружённые силы являются эффективным военным инструментом, и Москва демонстрирует готовность его использовать или угрожать его использованием», — цитирует документ Bloomberg.

По данным британских экспертов, РФ начала свою модернизацию после того, как её вооружённые силы «не слишком блестяще проявили себя в короткой войне с Грузией в 2008 году». Особенные улучшения наблюдаются в ядерных, а также воздушно-космических силах страны. Более медленно прогресс идёт у сухопутных войск и военно-морского флота.

Успехи в модернизации российской армии на фоне «аннексии»* Крыма и конфликтов на востоке Украины, в Сирии, а также «вмешательства» Москвы в американские выборы вызывают всё большую обеспокоенность западных стран, говорится в докладе.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

