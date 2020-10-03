В Госдуме предложили дать ПДД статус федерального закона

03.10.2020, 8:48, Новости дня

Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они лучше отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что в данный момент ПДД устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция ЛДПР предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД, передает РИА «Новости».

«Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений ПДД на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона», – сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков подчеркнул, что ПДД находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД.

Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ «под одной крышей».

«В той же Белоруссии, ПДД – это федеральный закон. Белорусские и украинские ПДД – более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел «права участников дорожного движения». Наш документ надо серьезно дорабатывать», – считает он.

Ранее в МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые основания для штрафов автомобилистам.

До этого СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД.