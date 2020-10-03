 

В Госдуме предложили дать ПДД статус федерального закона

03.10.2020, 8:48, Новости дня

Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они лучше отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что в данный момент ПДД устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция ЛДПР предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД, передает РИА «Новости».

«Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений ПДД на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона», – сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков  подчеркнул, что ПДД находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД.

Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ «под одной крышей».

«В той же Белоруссии, ПДД – это федеральный закон. Белорусские и украинские ПДД – более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел «права участников дорожного движения». Наш документ надо серьезно дорабатывать», – считает он.

Ранее в МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые основания для штрафов автомобилистам.

До этого СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Польша договорилась о покупке у США ракетных комплексов Javelin

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

07.08 / Лайнер в Индии вышел за пределы ВПП и развалился на две части, есть погибшие

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

02.09 / Белоруссию лучше не злить! – Лукашенко грозит странам Балтии закрытием границ в ответ на санкции

05.08 / Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

03.09 / Новый Lexus NX нового поколения получит платформу RAV4

25.08 / Илья Яшин направил запрос в ФСБ в связи со слежкой за Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска