 

Макрон призвал Азербайджан к переговорам по Карабаху

03.10.2020, 8:48, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе, информирует пресс-служба Алиева.

В ходе телефонного разговора Алиев сообщил Макрону, что в результате боев в Карабахе погибли 19 мирных жителей Азербайджана, ранения получили свыше 60 человек, передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что Ереван нанес большой удар по переговорному процессу по Карабаху, и ответственность за ситуацию якобы лежит на Армении.

Ранее в субботу Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. До этого минобороны страны заявило о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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