 

Корреспондент – Канада выделит $3,3 млн на украинский оборонный сектор

03.10.2020, 7:05, Новости дня

Канада предоставит Украине около $3,3 миллионов для поддержки реформы сектора обороны. Как пишет «Корреспондент», глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада решительно настроена продолжить сотрудничество в достижении будущего, которого заслуживает украинский народ.


Reuters

Власти Канады предоставят Украине более 4,3 миллионов канадских долларов (около $3,3 млн) для поддержки реформы сектора обороны. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

«Канада остаётся надёжным партнёром Украины, её суверенитета и территориальной целостности. Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в достижении будущего, которого заслуживает украинский народ», — отметил министр.

В ведомстве уточнили, что выделенные средства будут направлены на реализацию проектов в сотрудничестве с канадскими организациями Parliamentary Center и Alinea International, что «усилит способность украинских парламентских комитетов просматривать и принимать законодательство, необходимое для реформы сектора безопасности», а также «улучшит его управление и демократическую подотчётность».



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