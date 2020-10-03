Fox – санитарное ведомство США тратит миллиарды не на охрану здоровья населения, а на политику

03.10.2020, 7:05, Новости дня

Данные о коронавирусе стали в Америке предметом политических манипуляций, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, некоторые сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США переквалифицировались в политических активистов, замалчивающих и искажающих факты, чтобы навредить Белому дому.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) каждый год получают от вас миллиарды долларов. Мы отдаём деньги для очень конкретной цели, мы верим, что они будут хорошо работать. Вы знаете, какая цель имеется в виду: CDC — федеральное агентство, получающее от нас финансирование, чтобы справляться с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Вроде нашей нынешней ситуации — пандемии коронавируса.

И как же у них обстоят дела? Сегодня у нас есть кое-какие подробности об их делах. По словам высокопоставленного и очень хорошо осведомлённого человека, с которым мы беседовали, многие учёные и аналитики, занимающие высокие должности в CDC, отказываются выходить на работу. Им было приказано явиться в офис, но они не хотят. Этого вроде бы никто не освещал, но это происходит.

Так что же они делают из дома? Ну, некоторые решили стать политическими активистами, преподносящими медийные интерпретации для политического эффекта. К примеру, в понедельник The New York Times опубликовала статью со ссылками на «государственных служащих», жалующихся на надзор Белого дома за CDC. Конечно же, Белый дом осуществляет надзор за CDC, это же часть администрации. Так было всегда.

По-видимому, Белый дом попросил CDC опубликовать данные о том, как коронавирусный карантин сказался на психическом здоровье населения. Это совершенно законный вопрос, потому что очевидно же, что сказался очень сильно. Белый дом также попросил CDC присоединить данные о смертности от коронавируса среди людей в возрасте до 18 лет. Опять-таки совершенно законный вопрос, общественность имеет право знать ответ.

CDC, по всей видимости, сочли эту просьбу возмутительной. Делать научные данные достоянием общественности?! Ни в коем случае! Это же может навредить избирательной кампании Байдена! Вместо этого они хотели скрыть данные, согласно которым дети на самом деле не гибнут от этого вируса. Потому что чем больше вы напуганы перед выборами, тем лучше.

То, что произошло в понедельник, не было чем-то необычным. Ещё в мае CDC создали черновой вариант рекомендаций по ограничению богослужений. Эти рекомендации были отвергнуты официальными лицами в Вашингтоне, в том числе директором CDC Робертом Редфилдом. Официальные лица выработали новую версию, в меньшей степени ограничивающую богослужения, отчасти потому, что… да-да, первая поправка (к Конституции США. — ИноТВ)!

Но кто-то в CDC всё равно взял и опубликовал изначальный, неодобренный документ онлайн. Когда это было обнаружено, сотрудник заявил, что публиковать неправильные рекомендации было совершенно нормально. Этот человек не был наказан, никто не был наказан.

По нашим данным, нечто подобное произошло и на прошлой неделе, когда CDC опубликовали, а потом отменили предупреждение о передаче коронавируса. Всё это не ошибки, хотя именно так это подаётся в СМИ. Это делалось с умыслом подорвать надзор избираемых должностных лиц за CDC в политических целях. В интересах одной политической партии.

Те, кто за это в ответе, не должны работать из дома. Они вообще не должны работать в федеральных госструктурах. Точка. Идёт пандемия — а вы занимаетесь вот этим?! Мы продолжим следить за этой историей.



Дата выхода в эфир 01 октября 2020 года.