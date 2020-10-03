Венесуэла поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

03.10.2020, 5:48, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поставку в республику первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Накануне Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса, став первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний.

Днем ранее испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии.

Кроме того, в конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках 25 млн доз вакцины. Российской вакциной «Спутник V» заинтересовались также врачи из США.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V». В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года.