Американская ракета с российскими двигателями стартовала к МКС

03.10.2020, 5:48, Новости дня

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, свидетельствуют данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований, передает ТАСС.

Этот полет Cygnus – третий в рамках нового контракта НАСА с производителем Cygnus – компанией Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет проведено минимум шесть запусков грузовых кораблей Cygnus с российскими двигателями РД-181.

Ранее планировалось, что старт американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции состоится 29 сентября.

Второй полет американского космического грузовика Cygnus к МКС состоялся в феврале.