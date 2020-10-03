 

Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

03.10.2020, 5:35, Новости дня

2 октября спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Нацполиции Украины из-за опасной близости лесных пожаров эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области. Об этом сообщили на странице полиции области в Facebook.

“Продолжается борьба с огнем. Спасатели вместе с полицией эвакуировали людей – стариков, одиноких и лежачих – в Новоастраханскую больницу… Люди помогают чем могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов. Работают пожарные, военные. Задействован вертолет. Перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск”, – говорится в сообщении.

30 сентября военнослужащие одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уже эвакуировали жителей сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново Луганской области.

‼️Ситуація на Луганщиніс. Боровеньки Кремінський районТриває боротьба з вогнем. ДСНСники разом з поліцією евакуювали…

Posted by Поліція Луганської області on Reede, 2. Oktoober 2020

30 сентября в Луганской области начались массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным 1 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло 11 человек. В то же время в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 21.00 2 октября говорилось о восьми погибших и четырех пропавших без вести. 

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, “пройденная” огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел эвакуируют.

В штабе ООС в этот же день заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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