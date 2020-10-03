 

N-TV – немецких контрразведчиков подозревают в правоэкстремизме

03.10.2020, 5:05, Новости дня

Трое сотрудников ведомства по защите конституции Северного Рейна — Вестфалии подозреваются в симпатиях праворадикализму, пишет N-TV: отмечается, что один из подозреваемых даже занимал руководящий пост. По словам главы МВД региона Герберта Ройля, обвиняемые обменивались в соцсетях материалами исламофобского и ксенофобского характера.


Reuters

В число трёх сотрудников ведомства по защите конституции Северного Рейна — Вестфалии, подозреваемых в правом экстремизме, есть и человек, ранее занимавший руководящий пост, пишет N-TV. По словам главы МВД региона Герберта Ройля, обвиняемый выполнял функции главы подразделения.

В минувший четверг Ройль заявил, что обвиняемые в правом экстремизме сотрудники ведомства по защите конституции обменивались материалами «исламофобского и ксенофобского характера» в социальных сетях. Подразделение, в котором работали обвиняемые, отвечало за наблюдение за исламистами, а также правыми экстремистами. На данный момент подразделение расформировано. Кроме того, Ройль рассказал о четвёртом подозреваемом в рядах регионального МВД.

Издание напоминает, что в последнее время участились обвинения сотрудников немецких органов безопасности в правом экстремизме. К примеру, недавно группу праворадикалов обнаружили в рядах берлинской полиции: они имели в соцсетях свой чат, в котором обменивались материалами, выражающими сочувствие идеям неонацизма.



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