Трампу сделали инъекцию коктейля из антител. Врач рассказал, как лечится президент

03.10.2020, 3:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, у которого подтвердили заражение коронавирусом, получил инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Об этом 2 октября сообщил врач главы государства Шон Конли на своей странице в Twitter.

По информации врача, Трампу вкололи 8 грамм препарата от фирмы Regeneron. По данным некоторых исследователей, он может снизить уровень вируса в крови.

Конли отметил, что президент утомлен, но “в хорошем настроении”.

An update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b

— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 2, 2020

Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что у Трампа наблюдаются легкие симптомы болезни, отметив, что американский народ может быть уверен, что президент продолжит работать и быстро выздоровеет, пишет Reuters.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться в Белом доме во время лечения, заявил врач Трампа.

Бывший вице-президент страны Джо Байден, который вечером 29 октября принимал участие в очных дебатах с Трампом, сообщил, что не заразился.