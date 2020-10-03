Летчик-испытатель рассказал, что могло стать причиной крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве

03.10.2020, 3:35, Новости дня

Летчик-испытатель, полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Лиходед в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” рассказал, какой порядок действий мог стать причиной крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области.

“Везде, куда ни ткнись, есть причина, которая могла привести к такому концу. Здесь наложилось. Отказ, но это отказ не критичный… Ан-26 – надежнейшая машина. То, что она старая, – другой вопрос. Над нами летали В-52, которым 60 лет. Ту-95 сейчас летают – им тоже 60 лет. Вопрос авиатехники отдельный. Не стоит на старом самолете планировать убиться. Почему [было решено] выполнять посадку именно так – после дальнего привода, – я так предполагаю (судя по кино, которое пошло в интернете), что там, очевидно, были довыпущены закрылки. Есть такие части крыла, которые выполняют свои функции при взлете и посадке”, – рассказал Лиходед.

Он отметил, что бывают случаи, “когда с этими закрылками нужно быть очень осторожными”.

“Потому что, кроме подъемной силы, они дают еще большое сопротивление. […] Только выпустили закрылки на 32, такие лопухи, – скорость [падает]: 200 – 190. Что им делать? Два выхода: или штурвал от себя – но тут земля в 100-70 метрах, или давать тягу двигателям, а один на малом газе, добавляет мало, а только не добавили – их поворачивает и скорость продолжает падать. Летчик, человек с нормальной психикой: добавляем еще, этот работает на малом газе, добавляем этот. Рычаги немножко зашли за определенное значение, он флюгируется. Ноль, тут нет двигателя”, – сказал он.

Самолет, по словам летчика, в такой ситуации наклоняется набок.

“И скорость пошла: 190 – 180 – 170 – и самолет сваливается. У него нет скорости, он выходит за критический угол атаки, и он неуправляемый валится. Так может быть, но я не знаю, что было”, – добавил Лиходед.

Ведущий уточнил: “Это как раз человеческий фактор?”

“Летчик сел в самолет – все, это уже человеческий фактор. Пока он стоит, там нет человеческого фактора”, – ответил полковник.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.