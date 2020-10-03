Почему США и ЕС не торопятся наказывать Лукашенко лично: мнения экспертов

03.10.2020, 3:10, Новости дня

Страны Запада в конце этой недели начали претворять в жизнь свои предупреждения о том, что допущенные режимом Александра Лукашенко в Беларуси массовые нарушения прав человека будут иметь последствия.

В ночь с четверга на пятницу Евросоюз принял решение о санкциях в отношении 40 человек в руководстве Беларуси, ответственных за подавление мирного протеста и фальсификацию президентских выборов в этой стране 9 августа. Александр Лукашенко в этом списке отсутствует, но председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС следят за развитием ситуации, дав понять, что все может измениться.

В пятницу Министерство финансов США и Госдепартамент США также сообщили о санкциях в отношении белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими. Сам Александр Лукашенко, меры против которого были введены еще в 2004 году, продолжает находиться под санкциями США, однако каких-либо новых шагов в отношении человека, которого долгие годы называли «последним диктатором Европы», Вашингтон в этот раз не предпринял.

Почему Запад не слишком решительно выказывает свое неприятие правителю Беларуси, и насколько это связано с тем, что Россия играет в белорусском кризисе на стороне официального Минска?

Эксперты в Вашингтоне отвечали на эти вопросы Русской службы «Голоса Америки», заданные им в ходе онлайн-дискуссий нескольких политологических центров.

Курт Волкер (Kurt Volker), эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), в недавнем прошлом – спецпредставитель США по Украине, предположил в дискуссии, организованной 1 октября этой аналитической организацией, что западные страны не хотят провоцировать Москву: «Фактор, являющийся существенным для тех, кто формирует политику в Вашингтоне и Брюсселе – это сохранение суверенитета Беларуси. Существуют реальные опасения по поводу того, что у Путина есть в распоряжении все средства для того, чтобы поглотить Беларусь целиком, за исключением названия. И озабоченность касается того, чтобы не давить на Беларусь настолько сильно, что это откроет дорогу Путину в смысле подобного поглощения».

«Я понимаю мотивацию, стоящую за санкциями – жестокость, которая там имела место, злоупотребление властью, фальшивые выборы, которые Лукашенко использовал для того, чтобы остаться у власти. Но, я думаю, правительства рассуждают так: если мы масштабно выступим против Беларуси, это даст России еще больше причин для ответа. Если мы проявим сдержанность и создадим пространство для будущих выборов, то тогда у нас будет возможность дать народу Беларуси еще один шанс. Я думаю, что соображения (властей Запада – ред.) – именно такие», – считает дипломат.

Если же такая стратегия провалится, продолжает Курт Волкер, и все закончится репрессивным режимом в Беларуси, поддерживаемым Россией, но действующим по собственной воле, «то света в конце тоннеля уже не ждать не стоит, и мы можем опять увидеть ввод санкций».

Бен Ходжес (Ben Hodges), генерал-лейтенант в отставке, эксперт CEPA и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, в комментарии для «Голоса Америки» также заявил, что относительно мягкая позиция Европы связана с Россией, но связь другая: «Я полагаю, что Франция стремится к тому, чтобы взаимодействовать с Россией, но, кроме того, Европа была на стороне Греции и Кипра против Турции, и потребовалось заявление о поддержке Кипра, фактически, угроза санкциями Анкаре за ее действия в Восточном Средиземноморье, чтобы Кипр разблокировал шаги ЕС по Беларуси. Я думаю, что Германии нужно было предпринять меры к тому, чтобы сдвинуть этот процесс с места. И конечно, США должны быть также вовлечены в этот процесс. Я думаю, Кремлю было выгодно, что западные страны были разобщены по этому вопросу».

Бывший руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини (Federica Mogherini), выступавшая на «круглом столе» в Фонде Карнеги за международный мир 1 октября, заявила, что «принятие санкций – важный политический сигнал». Она полагает, что такая мера эффективна, если «режим, на который санкции налагаются, реагирует на экономические потери».

При этом Федерика Могерини, фактически, подвергла критике собственную деятельность на втором по значению посту в Европейской Комиссии – по ее мнению, во взаимодействии с Беларусью ЕС был слишком осторожен, упустив момент налаживания более тесных отношений как с обществом, так и «системой». «Это могло бы способствовать демократическому переходу в стране», считает Могерини, подчеркивая, что взаимодействовать с «системой» в Беларуси все равно придется.

Бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности считает, что с Россией, имеющей ключевое влияние на ситуацию в Беларуси, Евросоюзу работать сложно: «Россия подрывает основные принципы защиты своих собственных граждан и уважения прав человека, верховенства закона и мер прозрачности. Но также это очень сложно для Европейского Союза и потому, что мы считаем само собой разумеющимся, когда страны и лидеры имеют рациональный подход к международным отношениям. В этом плане Россия не всегда ведет себя так, как Европа считает рациональным».

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсс (Andrew Weiss) согласился с мнением Федерики Могерини о том, что в попытках разрешения белорусского кризиса должно быть как можно меньше геополитической составляющей: «Граждане Беларуси достаточно осторожны, чтобы не закутываться во флаги ЕС или США во время протестов. Они говорят о достоинстве и требуют призвать режим, который применял пытки, насилие и репрессии, к ответу. Я думаю, что это основа всего. Речь идет не о том, чтобы США или Европа вмешались в качестве неких спасителей, или чтобы привести Беларусь на Запад. Речь идет о властях, которые потеряли доверие собственного народа и показали, что их собственное поведение делает их нелегитимными».

Описание ситуации, сделанное Эндрю Вайссом, и его прогноз не выглядят оптимистичными: «Народ Беларуси сейчас находится в затяжной тупиковой ситуации, когда между ним и режимом, который пока еще довольно крепко держится, продолжается борьба… Мы можем вступить в долгий, неприятный и опасный период тупика, репрессий, общественного возмущения, и можно надеяться, что это просто не выйдет из-под контроля».й

Cтарший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Джонатан Катц (Jonathan Katz) в интервью Русской службе «Голоса Америки» напоминает, что США всегда могут расширить список белорусских чиновников, находящихся под санкциями, поэтому важно не количество, а координация с Европой: «Самое главное, что мы видели на этой неделе ряд связанных с санкциями действий, имевших определенный уровень координации, сфокусированных и точных».

Кац выразил надежду, что со стороны Соединенных Штатов, ЕС и других стран будет возрастать давление «с целью дальнейшей изоляции Лукашенко, который потерял какую-либо легитимность не только среди собственного народа, но и международного сообщества».

При этом, Джонатан высказывается в поддержку предложенной законодателями США меры о включении в санкционный список российских официальных лиц, имеющих отношение к политическим репрессиям в Беларуси: «Я надеюсь, что США расширят свой санкционный список, включив в него и внешних игроков, в частности, из России, кто оказывает поддержку Лукашенко. Мы должны внести свой вклад в то, чтобы за эту поддержку была бы заплачена цена».