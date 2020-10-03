СНБ США обязал носить маски на территории Белого дома

03.10.2020, 3:10, Новости дня

Совет национальной безопасности США приказал всем сотрудникам носить маски на территории Белого дома и «избегать ненужных визитов» в Западное крыло, где располагается кабинет президента. Кроме того, им предписано соблюдать социальную дистанцию.

Эта директива была выпущена после того, как коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Дональда Трампа и Первой леди США Мелании Трамп, а президент был отправлен в госпиталь для прохождения лечения.

На территории Белого дома не соблюдалось обязательное правило ношения масок. Сам Трамп регулярно выражал сомнения в эффективности этой меры профилактики.