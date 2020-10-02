В мире: Почему Израиль подружился с Азербайджаном против Армении

02.10.2020, 23:48, Новости дня

Армения устроила резкий дипломатический демарш против Израиля – армянский посол в Тель-Авиве отозван. Лежащей на поверхности причиной стали поставки израильского оружия Азербайджану, например тех самых БПЛА, которые с такой эффективностью в последнее время уничтожают в Карабахе армянские танки. Зачем Израиль сотрудничает со страной, за которой стоит ее злейший враг – Турция?

У кого-то может сложиться мнение, что мировая политика – это что-то такое линейное, четкое и понятное. Белоруссия – друг, которого нужно защищать. Соединенные Штаты – враг, с которым надо биться до последнего солдата (желательно американского). Однако на практике международные отношения – это клубок таких противоречий, что в определенный момент интересы двух заклятых врагов могут переплестись в деле защиты третьей страны.

Ровно это и произошло сейчас в треугольнике Израиль – Азербайджан – Турция. Тель-Авив поддерживает Баку – союзника Анкары – морально и военно-технически, причем прекрасно понимая, что в чем-то действует против своих интересов.

Ереван обиделся

«С чего Армения и Израиль могут начать совместное движение к будущему, охватывающему в первую очередь двусторонние межгосударственные отношения? Не вижу альтернативы гуманитарным контактам и проектам, выступающим в качестве движущей силы и катализатора для обеспечения устойчивого, необратимого, продуктивного и многостороннего сотрудничества между странами и народами в ХХI веке». Эти слова посла Армении в Израиле Армена Смбатяна были сказаны 18 сентября, на торжественной церемонии открытия армянского посольства в Тель-Авиве (хоть страны и установили дипотношения еще в 1992 году, но посольствами с тех пор так и не обменялись).

Однако армянский посол двигался в указанном направлении всего две недели – 1 октября Ереван официально отозвал его для консультаций. Причиной стали масштабные поставки израильского вооружения азербайджанской армии (которая, как известно, воюет в Карабахе и теряет много техники, разбиваясь о волнорезы армянских оборонных позиций).

По данным арабской прессы, в последних числах сентября Израиль отправил Азербайджану два борта, заполненных оружием. Кроме того, «азербайджанские самолеты, ни от кого не скрываясь, садятся на наших военных базах в пустыне Негев», – пишет израильская газета Haaretz.

Армения же расценила эти поставки как враждебный шаг. «По дипломатическим каналам мы многократно сообщали об этом израильским коллегам и отмечали, что это особенно прискорбно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха (так армяне называют Нагорный Карабах – прим. ВЗГЛЯД) и Армении», – заявила представительница армянского МИДа Анна Нагдалян.

Кому-то позиция Еревана покажется странной. Азербайджанско-израильское оборонное сотрудничество началось не вчера – еврейское государство является одним из крупнейших поставщиков вооружений в азербайджанскую армию. Тель-Авив продает Баку БПЛА, ракетные системы залпового огня, минометы, средства связи и множество другой техники на сотни миллионов долларов. И израильтяне имеют полное право продолжать поставлять оружие – они в этом плане не нарушают никаких обязательств и не имеют никаких ограничений. Ни юридических (нет никакого международного эмбарго), ни даже моральных – Израиль (в отличие от РФ и Белоруссии) не входит в ОДКБ и потому не поставляет оружие врагу своего союзника.

Поэтому обиду официального Еревана в Тель-Авиве воспримут в лучшем случае как какую-то безосновательную претензию и обиду на успешное применение азербайджанскими войсками израильских «дронов-камикадзе». А в худшем – как намеренный саботаж двусторонних отношений, к нормализации которых (см. «открытие посольства в сентябре») стороны шли долгие годы.

Иран в уме

Однако демарш Еревана поднимает (пусть и невольно) другой важный вопрос относительно не менее странного действа: что делает Израиль в списке стран – союзниц Азербайджана?

Конечно, у израильских экспертов есть, казалось бы, логичный ответ. И дело тут не только в том, что Баку поставляет в Тель-Авив 40% потребляемой израильтянами нефти. Бывший министр обороны и министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман пояснял, что «Азербайджан находится на перекрестке трех империй – Персидской, Оттоманской и Российской», и Израилю важно «иметь дружественное государство в этом регионе – мусульманское, современное и секулярное государство».

По факту же для Израиля стратегическая важность Азербайджана объясняется наличием у него границы с Ираном – причем границы, которая (в силу близости к столице и к Каспию) является наиболее уязвимым иранским рубежом.

Прекрасно зная о сложных азербайджанско-иранских отношениях (в Иране не забыли о претензиях азербайджанского руководства на создание Большого Азербайджана, включающего в себя в том числе и Иранский Азербайджан, а в Баку помнят о попытках аятолл исламизировать население закавказской страны), Израиль вооружал Азербайджан для возможной войны – не против Армении, а против Ирана.

Какое-то время даже ходили слухи о том, что Азербайджан может стать одним из плацдармов для американо-израильской операции против Исламской Республики. Баку, конечно, отрицает наличие таких разговоров, говорит о невмешательстве в конфликт между Тегераном и Тель-Авивом – однако ситуация на Ближнем Востоке еще и не настолько накалена, чтобы глава Азербайджана Ильхам Алиев вынужден был делать окончательный выбор между Ираном с одной стороны и Израилем с США с другой. Пока же азербайджанское «невмешательство» заключается в том, что с территории Азербайджана израильтяне проводят разведывательные (а также, возможно, диверсионные) операции против Ирана.

Иранцы скрипят зубами, но ставить ультиматумы азербайджанскому руководству пока не спешат. Иран сейчас не в таком положении, чтобы превращать формально нейтральное государство в нового врага – их и без того у Тегерана полное лукошко.

Близкое далеко

Проблема израильской логики «мы поддерживаем азербайджанцев против Ирана» в том, что по факту они поддерживают не столько Баку, сколько Анкару – старшего партнера или, в понимании турецкого лидера Реджепа Эрдогана, сюзерена Азербайджана и всего тюркского мира. Ту самую Турцию, которая на сегодняшний день является одним из наиболее яростных противников Государства Израиль.

Последний демонстративный конфликт между ними произошел 23 сентября в Генассамблее ООН. Израильский представитель тогда покинул заседание Генассамблеи ООН, где Эрдоган в тот момент рассказывал о «грязной руке, удерживающей Иерусалим, где находятся священные для трех мировых религий места» – руке, которая «совсем обнаглела».

И стычек подобного рода ожидается множество – ведь отношения между странами с каждым месяцем будут идти по нисходящей.

Серия мирных соглашений Израиля со странами Залива (начавшаяся с подписания договора с ОАЭ и Бахрейном) обостряет палестино-израильские отношения и сближает Тель-Авив с монархиями Залива. А значит, ведет к еще большему накалу страстей в отношениях между Израилем и Эрдоганом. Турция будет финансировать боевиков ХАМАС, оказывать моральную и материальную помощь палестинскому сопротивлению. Возможно, даже отправит на помощь палестинцам часть своих «башибузуков» – сирийских террористов, которые воюют за турецкие интересы в Сирии, Ливии, а теперь еще и в Карабахе.

Возможно, кому-то в Израиле кажется, что Карабах далеко. Что невольная поддержка турецкой политики на Кавказе (целью которой является не захват Карабаха, а создание турецкой зоны контроля от Каспийского до Черного моря с перспективой ее продления до границ тюркского мира с Китаем) никак не вредит израильским интересам. Некоторые даже скажут, что она в чем-то выгодна Тель-Авиву – ведь в Карабахе армяне выполняют за евреев план по отправке на встречу к гуриям сирийских исламистов.

Однако тут игра не совсем стоит свеч. Кавказскую политику Турции нельзя рассматривать в отрыве от общей линии Эрдогана – напористой и агрессивной, продавливающей все и вся. Если турецкому лидеру будет позволено делать на Кавказе все, что он хочет, то он лишь удвоит свои усилия по дестабилизации других регионов – в том числе и Ближнего Востока.

Французы, например, это поняли – поэтому сейчас и формируется франко-российская Антанта, в которой Париж защищает не Карабах (при всем влиянии армянской общины во Франции), а Грецию и Евросоюз. Возможно, израильтянам тоже стоит понять, что, помогая Турции ради противодействия мифической иранской угрозе (а «превращать Израиль в море огня» Иран не собирается, поскольку не хочет получить в ответ прилет израильской ядерной бомбы), они фактически стимулируют Турцию поддерживать ХАМАС и палестинское сопротивление.

Теги:

Израиль

,

Армения

,

Азербайджан

,

Карабах