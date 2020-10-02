Врач оценил состояние заразившегося коронавирусом Трампа

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02.10.2020, 23:48, Новости дня

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Шон Конли оценил состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа.

«Президент [США Дональд Трамп] продолжает чувствовать себя утомленным, но [он] в хорошем настроении. За состоянием президента следит команда экспертов, совместно мы подготовим рекомендации для него и первой леди относительно наилучших следующих шагов», – приводит слова Конли ТАСС.

По словам лечащего врача американского лидера, супруга главы Белого дома «по-прежнему чувствует себя хорошо». У нее наблюдается «легкий кашель и головная боль». «Остальные члены первой семьи в порядке, результаты их тестов отрицательные», – добавил Конли.

Врач также сообщил, что «в качестве меры предосторожности он принял дозу из 8 грамм коктейля поликлональных антител [компании] Regeneron». «Введение препарата прошло без происшествий», – сообщил Конли, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Кроме того, по словам медика, Трамп принимает «цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин».

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сообщил, что сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием Трампа.



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