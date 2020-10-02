 

Компания Xiaomi выпутила стабильную прошивку MIUI 12

02.10.2020, 23:10, Новости дня

Флагманские версии смартфонов Xiaomi из линейки моделей Mi 10 выйдут со стабильной прошивкой MIUI 12, основанной на операционной системе Android 11. Об этом сообщил сам производитель.

Как стало известно, в Китае выпущены свои национальные версии прошивки. А смартфоны, которые будут продаваться в других странах, получат так называемую глобальную версию.

Напомним, что новая модель смартфона Xiaomi Mi 10 Pro выходит с AMOLED-экраном, обеспечивающим высокое качество картинки в стандарте Full HD+. Диагональ экрана равна 6,67 дюйма. Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 865. Объем оперативной памяти предлагается на выбор: 8 или 12 Гб, а основной – 128 или 256 Гб. К батарее емкостью 4500 мАч прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 50 Вт.



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