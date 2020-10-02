В Австралии найдены пещерные рисунки нового типа

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02.10.2020, 23:10, Новости дня

Ученые исследовали горную местность на севере Австралии и обнаружили в одной из пещер древние рисунки. По словам исследователей, они созданы в ранее неизвестном стиле. Поэтому можно с полной ответственностью говорить о новом научном открытии.

Исследования проводились неподалеку от горы Боррадейл на Веллингтонском хребте. Здесь ученые обнаружили недавно более восьмидесяти убежищ древних людей, живших несколько тысяч назад. В качестве жилищ они использовали пещеры, которых в этих горах немало. Одна из них представляет собой галерею длиной в 130 километров.

В этой очень длинной пещере и были найдены необычные древние рисунки, сообщают ученые. Всего их обнаружено 572, однако исследователи надеются найти еще больше изображений во время исследования других участков.



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