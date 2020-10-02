Тюремный срок Вайнштейну могут увеличить до 140 лет

02.10.2020, 23:08, Новости дня

Продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в домогательствах по шести эпизодам, об этом сообщила прокурора округа Лос-Анджелес.

Эти обвинения связаны с изнасилованием в Беверли Хиллс в промежутке между сентябрем 2004 и сентябрем 2005 годов, а также с двумя эпизодами изнасилования в ноябре 2009 года и в ноябре 2010 года, передает РИА «Новости».

Их добавили в существующее дело, которое уже содержит семь пунктов. Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках.

На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.