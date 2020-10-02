Школы ДНР ушли на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

02.10.2020, 22:48, Новости дня

В школах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с понедельника начинаются осенние каникулы, которые продлятся три недели, соответствующий приказ подписал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

«С целью предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях ДНР (…) установить следующие сроки и продолжительность каникул: осенние каникулы – с 5 по 25 октября (21 день)», – цитирует документ РИА «Новости».

Школьники в ДНР должны были уйти на каникулы в конце октября на неделю.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

Возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.