“Носите маску”. Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

02.10.2020, 21:20, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден и его супруга Джилл получили отрицательные результаты тестов на COVID-19. Об этом говорится в сообщении врача Байдена Кевина О’Коннора, опубликованном на сайте кандидата в президенты 2 октября.

“Вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден сегодня прошли ПЦР-тестирование, COVID-19 не был обнаружен”, – сообщил врач.

Об отрицательном результате на коронавирус Байден также сообщил в Twitter.

“Я рад сообщить, что у нас с Джилл отрицательный результат на COVID. Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки”, – добавил он.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

2 октября, через два дня после очных дебатов с Байденом, президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа.

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски оппонентом. Он говорил, что каждый раз, когда видит Байдена, тот может быть на большом расстоянии от человека, “но в самой большой маске, которую только можно вообразить”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,29 млн человек, 208 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.