Политик Годунок, которого Зеленский называл разбойником, идет в мэры Борисполя

02.10.2020, 21:20, Новости дня

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок баллотируется в мэры Борисполя Киевской области. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Годунок идет на выборы от Радикальной партии Олега Ляшко. 1 октября он написал в своем Facebook, что идет “воевать против хапуг и взяточников банды [мэра Борисполя Анатолия] Федорчука, которые разворовывают и грабят наш город”.

Панове, знаходячись завжди в опозиції бачив як влада ЗЛОвживала своїм службовим становищем і використовувала адмінресурс… Posted by Ярослав Годунок on Neljapäev, 1. Oktoober 2020

Годунок стал известен после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля назвал его разбойником и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что “все мы – президенты”. “Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала… Иди гуляй, господи”, – сказал Зеленский.

Годунок заявил, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.