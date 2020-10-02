 

Политик Годунок, которого Зеленский называл разбойником, идет в мэры Борисполя

02.10.2020, 21:20, Новости дня

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок баллотируется в мэры Борисполя Киевской области. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Годунок идет на выборы от Радикальной партии Олега Ляшко. 1 октября он написал в своем Facebook, что идет “воевать против хапуг и взяточников банды [мэра Борисполя Анатолия] Федорчука, которые разворовывают и грабят наш город”.

Панове, знаходячись завжди в опозиції бачив як влада ЗЛОвживала своїм службовим становищем і використовувала адмінресурс…

Posted by Ярослав Годунок on Neljapäev, 1. Oktoober 2020

Годунок стал известен после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля назвал его разбойником и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что “все мы – президенты”. “Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала… Иди гуляй, господи”, – сказал Зеленский.

Годунок заявил, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Спецслужбы Ливана предупреждали президента и премьера о возможном взрыве в Бейруте – СМИ

10.07 / Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

29.08 / Наезд на курсанток в Киеве. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии

17.07 / Миллиард доз вакцин от COVID-19 ВОЗ направит в страны с низким и средним уровнем дохода

13.07 / Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже – глава ВОЗ

06.07 / В “Монако” может появиться второй российский легионер

09.07 / Сроки сдачи российского лайнера «Мустай Карим» перенесли

12.08 / ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

12.09 / ЦИК объяснил несброшюрованные списки на предварительном голосовании

06.08 / Зеленский подтвердил, что Фокин войдет в ТКГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска