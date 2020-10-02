Великобритания расширила санкции за строительство Керченского моста
02.10.2020, 21:20, Новости дня
Великобритания вслед за Европейским союзом расширила санкции против России за строительство Керченского моста в аннексированный Крым. Об этом говорится на сайте министерства финансов Великобритании.
Великобритания включила в санкционный список четыре компании: “Ленпромтранспроект”, “Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск”, “Крымскую железную дорогу” и “Крымскую первую страховую компанию”.
Также были введены санкции и против гендиректора оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым “Гранд Сервис Экспресс” Александра Ганова и заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж” Леонида Риженькина.
1 октября ЕС дополнил санкционный список в отношении лиц и организаций, которые причастны к строительству Крымского моста.
Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.
Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.
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