Великобритания расширила санкции за строительство Керченского моста

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02.10.2020, 21:20, Новости дня

Великобритания вслед за Европейским союзом расширила санкции против России за строительство Керченского моста в аннексированный Крым. Об этом говорится на сайте министерства финансов Великобритании.

Великобритания включила в санкционный список четыре компании: “Ленпромтранспроект”, “Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск”, “Крымскую железную дорогу” и “Крымскую первую страховую компанию”.

Также были введены санкции и против гендиректора оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым “Гранд Сервис Экспресс” Александра Ганова и заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж” Леонида Риженькина.

1 октября ЕС дополнил санкционный список в отношении лиц и организаций, которые причастны к строительству Крымского моста.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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