 

ДНК-экспертизу погибшим в крушении самолета в Чугуеве фактически завершили – вице-премьер Уруский

02.10.2020, 21:20, Новости дня

ДНК-экспертизу тел погибших при крушении самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области “фактически завершили” сообщил вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”. 

Он рассказал, что ДНК-экспертизу проводят в Харьковской научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре. “Оборудование в этом центре самое современное, позволяет оперативно решать задачи, поставленные следствием перед экспертами. Фактически на сегодняшний день мы смогли экспертизу завершить. Надеюсь, что в начале следующей недели родственники и близкие погибших смогут попрощаться с ними”, – добавил Уруский. 

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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