Заслуженный учитель оценил идею в условиях Covid-19 заменять преподавателей на студентов

02.10.2020, 21:08, Новости дня

Отправить учителей, находящихся в группе риска, на время пандемии в резерв, а вместо них поставить студентов-старшекурсников педагогических вузов, вполне реально, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров. При этом, по его мнению, надо учесть несколько моментов.

В департаменте образования сообщили, что в связи с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в столице, московских учителей, относящихся к группе риска, возможно переведут на дистанционный формат работы. В этом случае проводить традиционные занятия вместо преподавателей будут студенты-старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

«Поскольку мы собираемся воплощать данные идеи спонтанно, в связи с такой тревожной повесткой, то не приходится слишком рассчитывать на взвешенность и перспективную значимость решений. В принципе, в подобных экстремальных условиях определённые идеи и должны реализовываться в оперативном ключе. Но здесь следует учесть ряд факторов», – говорит Снегуров.

Если дистанционное обучение будет введено временно, до окончания пандемии, то учителей старшего возраста, а также педагогов, находящихся в группе риска, можно было бы перевести в так называемый резерв. Но это следует осуществить исключительно при условии, что потом, по желанию педагогов, их можно было бы вернуть в основной состав. Главное, подчеркивает Снегуров, чтобы временное отстранение от работы впоследствии не переросло в постоянное.

«Второй момент: если дистанционное обучение вводится, почему эти педагоги сами не могут преподавать в режиме «удаленки», для чего их нужно заменять? Ведь учителя 65+, коль они доработали до сей поры, научились волей-неволей пользоваться гаджетами», – поясняет собеседник.

Учитель рассказывает, что в настоящее время подготовлено достаточно много педагогических кадров, замотивированных студентов-старшекурсников, которые могли бы в период пандемии действительно попрактиковаться, получить ценный опыт. Но вопрос компетентности отбора и условия привлечения таких кадров не лишается остроты.

«Школы должны проводить свое тестирование, отбор и назначение на должности с учетом специфики каждого образовательного учреждения. «Как это сделать грамотно?» – типичный вопрос, встающий всегда, когда нужно кого-то куда-то направить, протестировать или отобрать в срочном порядке. Здесь многое зависит от интуиции и квалификации тех людей, которые занимаются кадровой политикой, и ответственности тех, кто поступает на должность. Придется согласовывать ряд вопросов с вузами и так далее», – рассуждает Снегуров.

При этом подлинный уровень мотивации, ответственности и выносливости молодых кадров станет ясен только в ходе самой работы, уточняет учитель. Он не исключает, что за это время часть студентов осознает, что им не близка педагогическая стезя.

«И, конечно, нужны будут консультации с опытными педагогами, на время отправленными в резерв; коммуникации с ними требуются также для того, чтобы реализовать принцип преемственности и не нарушить этические нормы», – подытожил Снегуров.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в этом году в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения каникулы перенесут с ноября на октябрь (с 5 по 18 октября включительно). В свою очередь межрегиональный профсоюз «Учитель» выступил с инициативой разрешить педагогам Москвы работать удаленно в данный период времени.