Ученые сумели восстановить клетки спинного мозга

02.10.2020, 21:05, Новости дня

Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, больше не актуален. Ученые из Каролинского института и Санкт-Петербургского госуниверситета провели ряд успешных экспериментов, в результате которых смогли возродить к жизни клетки спинного мозга. Об этом сообщает журнал Science.

По словам специалистов, успех проведенных экспериментов позволит в дальнейшем помочь людям, страдающих от недугов в результате полученных травм. Не исключено, что вскоре научатся бороться и с параличом.

Пока еще возможности медицины в этом направлении очень ограничены. Но специалисты в сфере нейробиологии уверены, что со временем здесь удастся добиться ощутимого прогресса. Исследования в данной области продолжаются.