 

Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

02.10.2020, 20:08, Новости дня

Заместитель начальника СИЗО-5 в Москве, в котором находится актер Михаил Ефремов, Сергей Мацкевич задержан по подозрению в растрате, сообщили в Головинском районном суде столицы.

«В отношении Мацкевича возбужден уголовное дело по ч. 3 ст. 160 (Присвоение или растра в крупном размере с использованием служебного положения). В суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в суде ТАСС.

Ранее следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ФГБУ «ЦСП») Алексасндра Кравцова по уголовному делу о растрате.

Позже стало известно, что суд отказался арестовывать Кравцова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Кремль отказался оценивать слова Тихановской о «мирной революции»

23.07 / Поезд на водородном топливе поможет ЕС взять курс на «зелёную» экономику

12.09 / Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

28.06 / Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

07.07 / В Москве задержали советника главы “Роскосмоса” Рогозина, его обвинили в госизмене

01.07 / Губернатор высказался о травмировании журналиста на избирательном участке

16.07 / Климкин о поправках в конституцию РФ по Крыму: Россия таким решением загонит себя в западню

14.09 / Сочинская встреча: дежурные любезности и скромные результаты 

19.08 / Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

01.09 / Медведчук заявил о «новом уровне» внешнего управления Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска