Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

02.10.2020, 20:08, Новости дня

Заместитель начальника СИЗО-5 в Москве, в котором находится актер Михаил Ефремов, Сергей Мацкевич задержан по подозрению в растрате, сообщили в Головинском районном суде столицы.

«В отношении Мацкевича возбужден уголовное дело по ч. 3 ст. 160 (Присвоение или растра в крупном размере с использованием служебного положения). В суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в суде ТАСС.

Ранее следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ФГБУ «ЦСП») Алексасндра Кравцова по уголовному делу о растрате.

Позже стало известно, что суд отказался арестовывать Кравцова.