 

Польша вслед за Литвой отказалась отозвать посла по требованию Белоруссии

02.10.2020, 19:48, Новости дня

Польша не намерена вызывать своего посла в Белоруссии по требованию Минска, сообщил польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

«Белоруссия вызвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линасом Линкявичусом (глава МИД Литвы) мы убеждены, что каналы связи должны быть сохранены, и на данном этапе мы не собираемся вызывать наших послов на консультации», – цитирует Рау РИА «Новости».

Вильнюс также заявлял, что не планирует отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.



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