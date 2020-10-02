США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет
02.10.2020, 19:15, Новости дня
Глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов и командующий внутренними войсками страны Юрий Назаренко попали в санкционный список минфина США. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Под санкции попали люди, которые, по мнению США, несут ответственность за фальсификации на выборах президента Беларуси и жестокие разгоны мирных протестующих:
Хазалбек Атабеков – заместитель командующего внутренними войсками МВД;
Дмитрий Балаба – командир минского ОМОН;
Александр Барсуков – заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности;
Елена Дмухайло – секретарь ЦИК Беларуси;
Вадим Ипатов – зампредседателя ЦИК;
Юрий Караев – глава МВД;
Иван Кубраков – начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома;
Юрий Назаренко – заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками.
Самого белорусского президента Александра Лукашенко в санкционном списке нет.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Лукашенко в санкционный список не внесли.
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