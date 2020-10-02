Иванка Трамп с мужем проверились на коронавирус

02.10.2020, 19:08, Новости дня

Дочь главы Белого дома Иванка Трамп и ее супруг и по совместительству советник американского лидера Джаред Кушнер сдали отрицательные тесты на COVID-19.

«Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные», – цитирует РИА «Новости» специального помощника американского лидера Каролину Херли.

Также глава аппарата супруги президента Меланьи Трамп Стефани Гришем сообщала в СМИ, что младший сын Трампа 14-летний Бэррон также сдал отрицательный тест.

Между тем глава аппарата Белого дома Марк Мидоус сообщил, что инфицирования после повторных анализов не обнаружено ни у кого из ключевых сотрудников аппарата, включая его самого, передает ТАСС.

Также вируса не обнаружено у его заместителя, Дэна Скавино.

Ранее Дональд Трамп сообщил в Twitter, что сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Он добавил: «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!»

Как заявил в пятницу врач Трампа Шон Конли, американский лидер и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо.