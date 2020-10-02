Литва отвергла требование Белоруссии о высылке посла

02.10.2020, 19:08, Новости дня

Литва не намерена отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента страны Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. 25 сентября страны Балтии расширили список санкций до 100 должностных лиц.

29 сентября представитель МИД Белоруссии пояснил, что в Минске составили свои санкционные списки по Латвии, Литве и Эстонии. В них внесены примерно по 100 чиновников каждой из этих стран, которым запрещен въезд в Белоруссию.