 

Минздрав указал на принципиальный момент в борьбе с коронавирусом

02.10.2020, 17:19, Новости дня

Для успешной борьбы с распространением коронавируса сейчас важно поведение населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами», – отметил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что объем коечного фонда для коронавирусных пациентов пока достаточен. Развернутая весной база фонда сориентирована на возможность двойного использования, указал глава ведомства.

« Как мы говорим, койки двойного назначения для лечения как поступающих инфекционных больных, так и для возврата к плановой и экстренной помощи пациентам другого профиля. Хочу отметить, что сегодня в стране достаточно коечного фонда», – приводит слова Мурашко ТАСС.

Он призвал не пренебрегать мерами безопасности, это может снизить рост заболеваемости.

Первые результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» министр назвал обнадеживающими.

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадеживающие», – указал он.

В производстве вакцин участвуют несколько предприятий, первые тестовые серии отправили на контроль в лаборатории, выход на производство идет штатно, по утвержденному графику, подчеркнул министр.

Ранее в центре Гамалеи сообщили о создании прибора, позволяющего улавливать коронавирус в воздухе. Устройство сможет также фиксировать и другие опасные патогены и опасные химикаты. Им планируют оснастить метро и пункты досмотра в аэропортах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

23.07 / Украина попросила расшифровать ей Минские соглашения

09.08 / Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России

13.07 / Гейтс рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса

17.07 / BI – 18 штатов США попали в «красную зону» по коронавирусу

05.09 / Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

15.09 / В Беларусь на учения прибыли российские десантники

18.07 / Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

09.09 / Обнаружен новый подвид редкого вида бабочек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска