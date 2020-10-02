Минздрав указал на принципиальный момент в борьбе с коронавирусом

02.10.2020, 17:19, Новости дня

Для успешной борьбы с распространением коронавируса сейчас важно поведение населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определенными небольшими мерами», – отметил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что объем коечного фонда для коронавирусных пациентов пока достаточен. Развернутая весной база фонда сориентирована на возможность двойного использования, указал глава ведомства.

« Как мы говорим, койки двойного назначения для лечения как поступающих инфекционных больных, так и для возврата к плановой и экстренной помощи пациентам другого профиля. Хочу отметить, что сегодня в стране достаточно коечного фонда», – приводит слова Мурашко ТАСС.

Он призвал не пренебрегать мерами безопасности, это может снизить рост заболеваемости.

Первые результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» министр назвал обнадеживающими.

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадеживающие», – указал он.

В производстве вакцин участвуют несколько предприятий, первые тестовые серии отправили на контроль в лаборатории, выход на производство идет штатно, по утвержденному графику, подчеркнул министр.

Ранее в центре Гамалеи сообщили о создании прибора, позволяющего улавливать коронавирус в воздухе. Устройство сможет также фиксировать и другие опасные патогены и опасные химикаты. Им планируют оснастить метро и пункты досмотра в аэропортах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.