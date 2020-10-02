Пригожин «обалдел» от новости о втором сыне Рудковской и Плющенко

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02.10.2020, 17:19, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия захотели последовать примеру фигуриста Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской, у которых недавно родился сын.

«Особенно мне приятно, что Яна и Женя называли сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Поэтому я думаю, что это очень даже неплохо. Значит, вырастет очень талантливый парень», – сказал Пригожин РЕН-ТВ.

Продюсер пояснил, что от новости о пополнении в семье друзей он «обалдел». Он похвалил пару за вклад в решение демографической проблемы в стране.

«Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается», – заключил Пригожин.

В четверг у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика назвали Арсений. Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. Первый сын пары Александр родился 6 января 2013 года, крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.



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