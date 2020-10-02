В мире: Китай получит возможность давить на российские интересы в Киргизии

02.10.2020, 17:19, Новости дня

От обвинений в предательстве Родины до утечек гей-порно – так развиваются прямо сейчас предвыборные скандалы в Киргизии. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы, и их последствия могут оказаться крайне важными в том числе для России. Не исключено, что впервые в этой стране политические инструменты влияния получат силы, ориентированные не на Москву, а на Пекин.

Киргизия является парламентско-президентской республикой. В отличие от большинства постсоветских стран, у депутатов парламента Киргизии есть реальные рычаги управления, они же назначают правительство. Внешняя политика в большей части осталась за президентом, но в реальности разделение полномочий сильно зависит от персоналий. В случае назначения сильного премьер-министра он будет влиять на все.

По мнению большинства политологов, уже выделились две ключевые партии, которые заберут львиную долю мандатов после выборов. Это партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

«Биримдик» (в переводе на русский «Единство») задолго до предвыборной компании прочили в фавориты. Партии явно симпатизирует действующий президент Сооронбай Жээнбеков, его родной брат, экс-спикер Асылбек Жээнбеков, баллотируется от этой партии. В качестве своей идеологии партия провозглашает евразийство. Это пока единственная политсила на постсоветском пространстве, которая открыто об этом заявила, позиционируя себя, таким образом, как главное пророссийское объединение. Не вызывает сомнений, что во внешней политике «Биримдик» будет ориентироваться на Москву и Нур-Султан.

Зато в предвыборной программе партии «Мекеним Кыргызстан» (МК) выделяется ориентированность на Китай, который рассматривается как главный инвестор в инфраструктурные проекты. В частности, строительство железной дороги «Китай – Киргизия – Убекистан» и открытие крупного китайского логистического центра в Нарыне. Такой акцент на сотрудничество с Китаем не случаен. Он вытекает из состава спонсоров МК, который завязан на бизнес с Китаем.

Экономический прагматизм

«Часть политических элит Киргизии плотно сидит на реэкспортных потоках, в том числе из Китая. С этой страной сейчас у Киргизии самый большой торгово-экономический оборот. Поэтому у Китая интересы в Киргизии есть. Однако Пекин никогда не делал ставку именно на формировании здесь прокитайской элиты, это в странах Средней Азии почти невозможно. – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Денис Бердаков. – В идеологию среднеазиатских стран Китай никогда не лез, они для него слишком маленькие. Китай заинтересован именно в социально-экономической стабильности региона, через который можно было пропускать свои товары и экспортировать дальше в Европу, в меньшей степени – на рынки ЕАЭС»,

По мнению эксперта, создать в Киргизии и Средней Азии какие-то прокитайские силы Китай не сможет, для этого у него нет таких ресурсов «мягкой силы», как у США. Пекин всегда поддерживает ту власть, которая есть, просто в силу имеющегося огромного госдолга перед Китаем. Поэтому нет особой нужды формировать здесь какое-то прокитайское лобби.

По мнению другого политолога из Бишкека Марса Сариева, в Киргизии есть несколько партий, которые сохранят прежний стратегический курс на союз с Россией в случае попадания в парламент.

«Из проевразийских партий можно выделить пропрезидентский «Биримдик», она опираются именно на эту платформу и сохранят прежний курс, если возглавят парламент. Партии «Замандаш», «Республика» «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» тоже поддерживают курс на ЕАЭС. Про остальные партии, кроме прозападной «Реформы», пока трудно говорить, на кого они ориентируются в этом вопросе», – считает Сариев.

По мнению эксперта, даже завязанные на Китай бизнесмены вынуждены будут учитывать и российские интересы. «Нельзя сказать, что «Мекеним Кыргызстан» полностью ориентированы на Китай, они ориентированы и на Россию. – полагает Сариев. – С Китаем они связаны с бизнесом, откуда к нам идут товарные потоки. В этом отношении логично, что они собираются развивать сотрудничество с Китаем, т.е. увеличить оттуда грузопоток. Но куда уходят потом эти товары? В Казахстан и Россию. Поэтому здесь они совмещают и евразийский вектор, и в то же время стремятся поддерживать хорошие отношения с Китаем».

Атака на «Биримдик»

Однако пророссийские политические силы в последнее время оказались под угрозой. «Биримдик», на чью победу работает административный ресурс, в последние дни подпортил себе имидж неоднозначным высказыванием лидера партии Марата Аманкулова. В прошлом году в Москве на культурном мероприятии, посвященном историческим связям на Евразийском пространстве, Аманкулов сообщил следующее:

«Философия нашей партии – евразийство, мы будем стремиться туда. 30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься и возвращаться. <…> Свободная жизнь – это хорошо, но пора возвращаться домой». Позже Аманкулов сообщил что его слова вырвали из контекста и вообще это провокация.

Видеоролик с этим высказыванием, которое по-разному можно толковать, появился в сети аккурат за полторы недели до выборов. Слова Аманкулова вызвали бурю негодования у прозападных политических сил и ярых националистов. В Бишкеке 27 сентября недовольные даже вышли на небольшой митинг в поддержку суверенитета Киргизии, на который пришло 200-400 человек. Митингующие потребовали привлечь Аманкулова к уголовной ответственности и снять его с выборов.

Данный скандал, несомненно, стоил «Биримдик» части голосов. Возможно, он даже способен поставить под вопрос победу этой партии на выборах.

Впрочем, данный инцидент стали быстро забывать, когда в сеть вылили новую порцию компромата. На этот в главных ролях оказались члены прозападной партии «Реформа». Неизвестные установили скрытую камеру у них дома – и таким образом им удалось заснять даже гей-порно. Реформисты сразу объявили этот видеоролик провокацией спецслужб, однако ярлык «партии ЛГБТ» уже к ним надежно прилип. Для традиционного общества Киргизии это имеет большие политические последствия.

Смотрят на восток

К слову, вокруг «Мекеним Кыргызстана» скандалы даже не утихают. В первую очередь из-за поддержки этой политсилы влиятельной семьей Матраимовых, которая имеет не только большое влияние и финансы, но и скандальную репутацию.

В прошлом году журналисты опубликовали несколько расследований о коррупции на таможне. Главным фигурантом расследований стал Райымбек Матриимов (по прозвищу Раим миллион). Он, по мнению журналистов, в бытность замглавой таможенной службы создал схему по незаконным поставкам товаров из Китая и выводе из страны сотен миллионов долларов.

Сейчас обе партии считаются провластными, а Матраимовы одни из опор президента, но это пока.

Первый тревожный звоночек прозвенел во время встреч с избирателями в Араванском районе, когда сторонники «Биримдика» и МК устроили массовую драку. После выборов, если стороны не смогут договориться, то противостояние перельется в стены парламента и в стране настанет очередной политический кризис.

Во время предыдущего резонансного противостояния, действующего и экс-президента, стороны не гнушались обращаться за поддержкой в Москву. В местных условиях это считается почти нормальным, т.к. всегда главная провластная партия была ориентирована только на север. Теперь же определенно можно сказать, что в любом случае в новый парламент Киргизии придет большая группа лиц, чьи коммерческие интересы в больше части связаны с Китаем. А значит, политическую поддержку в будущих конфликтах они могут искать и на востоке. В любом случае, Пекин впервые получит реальные рычаги влияния на парламент Киргизии.

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