Предпочтениями для младенцев становится их случайный выбор

02.10.2020, 16:55, Новости дня

Ученые решили проверить, как младенцы делают выбор в пользу одного или другого предмета, сопоставив это с тем, как взрослые каждый день делают неосознанный выбор между брендами зубной пасты или марками автомобиля. Оказалось, что люди начинают неосознанно выбирать то, что им потом понравится уже с младенчества, сообщает портал Medicalxpress.com.

Когда ребенок тянется к одной мягкой игрушке в комнате, заполненной другими подобными ей, этот, казалось бы, случайный выбор является очень плохой новостью для неотобранных игрушек: ребенок, скорее всего, просто решил, что ему не нравится то, что он не выбрал. Исследователям давно известно, что взрослые на протяжении всей жизни вырабатывают бессознательные предубеждения, делая выбор между вещами, которые по сути одинаковы. Новое исследование ученых из университета Джона Хопкинса показывает, что даже младенцы участвуют в этом явлении, и демонстрирует, что такой способ обоснования выбора является интуитивным и каким-то образом фундаментальным для человека.

«Сам процесс выбора меняет наше отношение к имеющимся возможностям», – сказал соавтор исследования Алекс Сильвер, бывший студент университета Джона Хопкинса, а теперь аспирант по когнитивной психологии в университете Питтсбурга. «Даже младенцы, которые действительно только начинают делать выбор, имеют это предубеждение». Люди предполагают, что выбирают то, что им нравится. Но исследования показывают, что иногда бывает наоборот: нам начинают нравиться те вещи, которые мы выбирали, и нам не нравятся вещи, которые мы не выбираем.

«Я выбрала это, поэтому мне это понравилось. Я не выбрала другую вещь, поэтому не будет настолько хорошей, как первая. Взрослые делают эти выводы бессознательно», – сказала соавтор исследования Лиза Фейгенсон, когнитивист из университета Джона Хопкинса, изучающая развитие детей. «Мы оправдываем свой выбор постфактум». Это имеет смысл для взрослых в потребительской культуре, которые должны делать произвольный выбор каждый день, от брендов зубной пасты до марок автомобилей и стилей джинсов.

Вопрос для Фейгенсона и Сильвера был в том, когда именно люди начинают это делать, поэтому они решили провести исследование с младенцами, у которых не так уж много выбора, и они, по словам Фейгенсона, являются «прекрасным окном в происхождение этой тенденции». Команда собрала в лаборатории детей в возрасте 10-20 месяцев и дала им выбор предметов для игры: два одинаково ярких и красочных мягких блока. Они установили каждый блок далеко друг от друга, и младенцам приходилось подползать к одному или другому, делая свой случайный выбор. После того, как ребенок выбирал одну из игрушек, исследователи забирали ее и приносили новый вариант, а затем дети могли выбирать игрушку, с которой они не играли в первый раз, или новую игрушку.

«Младенцы предпочли играть с новым предметом, а не с тем, который они раньше не выбирали, как если бы они говорили:« Хм, я не выбирал этот предмет в прошлый раз, думаю, что в этот раз я тоже его выбирать не стану», – сказал Фейгенсон. «Это основной феномен. Взрослым будет меньше нравиться то, что они не выбрали, даже если у них изначально не было реальных предпочтений. И младенцы, точно так же, не хотят иметь дело с неизбранным ранее объектом».

В последующих экспериментах, когда исследователи оставляли лишь одну игрушку, с которой будет играть ребенок, это явление полностью исчезло. «Феномен исчезнет, если убрать элемент выбора», – сказал Фейгенсон. «На самом деле они выбирают не на основании новизны или внутренних предпочтений», – сказал Сильвер. «Я думаю, это действительно удивительно. Мы не ожидали, что младенцы будут делать такой методичный выбор».

Чтобы продолжить изучение эволюции выбора у младенцев, лаборатория рассмотрит идею «перегрузки выбора». Для взрослых выбор – это хорошо, но слишком много вариантов может стать проблемой, поэтому лаборатория попытается определить, верно ли это для младенцев.