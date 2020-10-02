Найден способ ускорения развития умственных способностей современных детей

02.10.2020, 16:55, Новости дня

Норвежские ученые после проведенных исследований определили способ ускорить умственное развитие современных детей. Они советуют родителям приучить своих чад пользоваться ручкой и бумагой. Особенно важно учить их писать от руки, говорят специалисты.

Исследователи напоминают, что сейчас дети в шести-семилетнем возрасте уже умеют набирать простые тексты на компьютерной клавиатуре или на мобильных гаджетах. Но этого недостаточно, утверждают специалисты.

Когда ребенок пишет от руки, он запоминает намного больше информации. Соответственно, его умственное развитие идет быстрее. Поэтому не спешите удалять пишущие ручки и тетрадки в музей. Исследования показывают, что когда ребенок выводит на бумаге каждую букву, его головной мозг работает гораздо активнее, чем во время использования клавиатуры.