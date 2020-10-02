Белоруссия отозвала послов в Польше и Литве

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02.10.2020, 16:08, Новости дня

Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются для консультаций в Минск, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

«Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам». После этого стало известно о намерении Макрона встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В прошлую субботу появились сведения, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» Тихановской.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.



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