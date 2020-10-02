 

Мнения: Мир взялся за строительство новых империй

02.10.2020, 15:48, Новости дня

Карабахская война и участие в ней внешних сил – это явный признак того, что условное международное право, похоже, окончательно можно похоронить.

Карабахская война и участие в ней внешних сил – это явный признак того, что условное международное право, похоже, окончательно можно похоронить.

Понятно, что процесс начался с развалом СССР (спасибо Михаил Сергеевич, зато у нас есть «Пицца Хат»), когда в мире осталась одна сверхдержава. Недаром неоконы были уверены совершенно искренне, что XXI век будет веком американского господства. Но даже эта кривая схема была каким-то подобием порядка. Мировой полицейский хоть что-то контролировал.

Однако теперь, когда в США сплошной BLM, коленопреклоненная полиция, а за пост президента сражаются зависающий дед с деменцией и экспрессивный дед тоже с явными проблемами в голове, многим ясно, что Америка уже ни черта не контролирует.

Таким образом, мы видим не просто процесс крушения всех старых договоренностей, но и создания новых империй. Которые построены на старых амбициях, территориальных притязаниях и корпоративном могуществе. Самые очевидные примеры – Турция и Китай. Неоосманская империя, Великий Туран, назовите проект как угодно. Суть понятна – тюркские народы, объединенные вокруг Турции.

Китай создает свою модель – экономика, инвестиции и безопасность. Мы не требуем подчинения, мы видим себя старшими партнерами в нашей глобальной корпорации. Так Китай зашел в Африку. Так Китай работает в Сербии, вытесняя остатки российского влияния, так Китай работает в Пакистане, Афганистане, Средней Азии.

Франция, конечно же, видит себя особым игроком в Европе, в Африке и в Восточном Средиземноморье. Французы воюют в Сирии, ЦАР и Мали. Их военные уверены, что это они защищают Европу от терроризма. Ливию, напомню, раскачали французы. Предложение протектората над Ливаном, отношения с Тегераном. Французы явно строят свою прокси-империю. И плевать, что они члены НАТО, и турки тоже. Интересы у каждого свои.

Британская прокси-империя и так существует. Через глобальные банковские сети вроде HSBC, через вузы, традиции (кто формально глава Канады или Австралии?), через возможность спрятать деньги в Лондоне.

Германская модель – это экономический контроль Европы и ограбление окраин вроде Греции или Украины. Поляки, понятное дело, строят новую Речь Посполитую. Польское присутствие в Белоруссии и на Украине не от любви к демократии, и даже не от особой русофобии. Это возрождение Польши «от можа до можа».

Иран строит свой шиитский пояс. Через Ирак и Сирию до Ливана. В Афганистане сталкивается с Китаем, как и в Таджикистане. А заодно лезет через Йемен в подбрюшье саудитам. И неплохо получается. Как раз поэтому Израиль и монархии Залива вдруг решили дружить. Ясно же против кого.

То есть в ближайшие годы мы увидим столкновения новых империй. Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. РФ как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Если Российская империя 2.0, то тогда это иная внешняя политика. Да и внутренняя тоже. Тогда это как при Александре Третьем – пленных английских инструкторов в Кушке пороть нагайками, а генералу Комарову золотую саблю.

Просто решать, какая модель наша и как ее строить, надо поскорее. Времени маловато.

Источник: Блог Андрея Медведева

Теги: 

внешняя политика России
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внутренняя политика
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Нагорный Карабах



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