Мишустин прокатился на комбайне

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02.10.2020, 15:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область посетил завод «Ростсельмаш», осмотрел произведенную технику и прокатился за рулем комбайна.

Мишустин вместе с гендиректором предприятия Валерием Мальцевым осмотрел технику, произведенную на заводе. Также премьер сел в кабину комбайна Torum 785 и совершил поездку по территории «Ростсельмаша», передает ТАСС.

Затем у премьера запланирована встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В поездке его сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» был основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. На данный момент это крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники РФ и около 17% мирового рынка.

Продукция завода поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику.



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