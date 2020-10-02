 

Анонсирована встреча Меркель с Тихановской 6 октября

02.10.2020, 13:08, Новости дня

Канцер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине 6 октября, сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов», – цитирует ТАСС Деммер.

По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется. 

Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: «Она – кандидат в президенты».

Ранее Меркель подтвердила скорую встречу с Тихановской. Канцлер ФРГ отметила, что восхищается женщинами, которые выходят на улицы в знак протеста.

Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

27.07 / Рейтинг Зеленского на Украине упал до 30%

29.09 / Американцы во время пандемии стали больше пить

02.09 / Кадыров назначил 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

13.08 / Участники конкурса «Лидеры России» получили назначения в структуре ПАО «Сбербанк»

31.08 / Минкомсвязи выразило уверенность в безопасности технологии онлайн-голосования

12.08 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

06.07 / Информация о падении самолета в Нижегородской области не подтвердилась

17.07 / В США выявлен случай чумы

01.10 / Реактивная помощь – британские врачи обзаведутся летающими костюмами для работы в горах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска