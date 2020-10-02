 

Офис президента Украины призвал Меджлис работать над платформой по деоккупации Крыма

02.10.2020, 13:01, Новости дня

Офис президента Украины (ОПУ) ожидает от Меджлиса крымскотатарского народа конкретной работы по созданию международной платформы для обсуждения деоккупации Крыма. Такую инициативу нужно продвигать на любых мировых площадках, заявили в ведомстве 2 октября.

“Это действительно то направление, которое требует максимальной активности именно представителей Меджлиса. Глава государства уделяет очень много внимания проблемам крымскотатарской общины, предпринимает активные личные шаги для урегулирования вопросов с защитой прав наших людей на аннексированном полуострове, а также для освобождения из плена многочисленных “крымских” заключенных”, – сообщили в ОПУ.

Наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украины должна стать общей задачей для Меджлиса и для Офиса президента, считают в ведомстве.  

“Словом, есть чем заниматься здесь и сейчас. Прежде всего в интересах крымскотатарской общины”, – подчеркнули у президента.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти в ответ на российскую аннексию полуострова. В августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявляла, что России предложат принять участие в этой платформе.

Джапарова в конце июля 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма. По ее словам, на данный момент документ не публичный и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

Пока Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском союзе, чтобы там поднимать тему Крыма и крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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