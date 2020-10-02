Путин и Лукашенко обсудили нормализацию транспортного сообщения

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02.10.2020, 12:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили по телефону дальнейшие действия по нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами.

Во время беседы главы государств обсудили широкий спектр тем, в том числе внутреннюю обстановку в Белоруссии и России, передает БелТА. 

Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением коронавируса, лидеры высказали озабоченность ростом заболеваемости COVID-19.

Также лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Темой для подробного обсуждения президентов стали и итоги VII Форума регионов Белоруссии и России. В ходе разговора стороны отметили важнейшую роль прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий в двусторонних отношениях. Позитивные результаты этой совместной работы в первую очередь должны почувствовать россияне и белорусы.

Напомним, РФ и Белоруссия в ходе VII Форума регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 млн долларов. 

В приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов РФ и Белоруссии Путин заявил, что Москва и Минск будут вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне.



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