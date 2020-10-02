Армяне Греции объявили о призыве добровольцев в Нагорный Карабах

02.10.2020, 11:08, Новости дня

Армянская диаспора в Греции призвала соотечественников отправиться добровольцами в армию Армении в связи с военным конфликтом против Азербайджана, сообщил руководитель культурного центра «Армения» в Афинах Минас Ованесян.

По его словам, призыв добровольцев объявили три назад, сейчас записались более 100 человек.

Как сообщил один из активистов культурного центра Минас Саакян в добровольцы идут в основном армяне: граждане Армянской Республики или имеющие двойное гражданство. «Есть и греки», – передает РИА «Новости» слова Саакяна.

По его словам, в основном идут молодые ребята, но есть и 40-летние. «Есть женщины. Записалась добровольцем 42-летняя женщина – замужняя, есть ребенок, она идет в армию, чтобы помочь. 18-летняя девчонка была. Вот, моя дочь тоже идет добровольцем», – сказал Саакян.

По его словам, призыв добровольцев объявлен по всему миру. «В Америке 10 тыс. человек записаны. Первый самолет уже полетел в Армению. В Америке более миллиона армян живет. Во Франции много добровольцев. В РФ пять тысяч человек записаны добровольцами», – сказал он.

Тридцатилетний армянин по имени Аго, записавшийся в добровольцы, рассказал, что в Греции его семья живет 20 лет.

«Я отслужил 12 месяцев в греческой армии, в бронетанковых частях, на Эвросе, рядом с границей с Турцией. У меня есть военная подготовка, я знаю, как обращаться с оружием. Но когда я 11 лет назад был в армии, не было таких конфликтов, чтобы стреляли друг в друга», – сказал Аго.

Родители переживают, но решение поддерживают, сказал Аго. «Мама переживает, но сказала, что гордится мною. Мой младший брат тоже волнуется, но говорит – «иди». Отец умер, когда я был маленьким, а мой отчим – грек – полностью меня поддержал», – сказал Аго, добавив, что отправки в Армению он ждет «сегодня-завтра».

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.