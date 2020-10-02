Цифровой юань может бросить вызов гегемонии доллара

02.10.2020, 9:27, Новости дня

Геополитическая напряженность, пандемия COVID-19, частные проекты стейблкоинов наподобие Libra — все это создает идеальные условия для развития цифровых валют центробанков (CBDC).

Мировая финансовая система находится на пороге экспоненциальных изменений, сообщается в отчете крупнейшего банка Германии Deutsche Bank. Например, Китай начал тестировать CBDC в четырех крупных городах спустя всего 11 лет после создания биткоина.

Цифровой юань может бросить вызов мировому лидерству доллара, считает главный инвестиционный стратег Deutsche Bank Герит Хайнц.

– Цифровой юань и инициатива «Один пояс, один путь» дают Китаю шанс повысить важность своей валюты. Это также может привести к изменениям в глобальной резервной системе. CBDC может бросить вызов первенству доллара США, — указывает Хайнц.