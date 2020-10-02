Азербайджан сообщил о занятых стратегических высотах на линии соприкосновения в Карабахе

02.10.2020, 8:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило об ожесточенных боях в Нагорном Карабахе утром в пятницу, армия страны заняла ряд стратегических высот на линии соприкосновения.

Министерство сообщило, что «с ночи 2 октября, рано утром продолжаются ожесточенные бои, продолжались военные операции», передает РИА «Новости».

«ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза, и контролируют их», – добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила, что боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились по всей линии соприкосновения.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.