 

Трампа назвали главным распространителем дезинформации о коронавирусе

02.10.2020, 7:31, Новости дня

Американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе.

В своем исследовании ученые широко используют термин «инфодемия» (от слов «информация» и «эпидемия»), который впервые применила Всемирная организация здравоохранения для обозначения волны слухов, обычно дезинформирующих, о коронавирусе в информационном пространстве.

«Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью «инфодемии». Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний) любые другие темы (связанные с пандемией). Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом «инфодемии», – передает РИА «Новости» исследование ученых.

В своем исследовании ученые рассмотрели более 38 млн англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы с 1 января по 26 мая.

Исследователи выделили 11 тем, в которых информация о пандемии COVID-19 искажалась, и зафиксировали 522472 случая «инфодемии» в англоязычных СМИ. Отмечается, что 423921 материал с заведомо ложной информацией о коронавирусе – это статьи с высказываниями Трампа. Наиболее популярной темой стали «чудодейственные лекарства» от коронавируса (295351 упоминание в англоязычных СМИ).

Согласно исследованию ученых, наибольший всплеск упоминаний в СМИ этих лекарств спровоцировали слова Трампа во время брифингов о пользе гидроксихлорохина.

В случаи коронавирусной «инфодемии» также включены такие темы, как обвинения в адрес Демократической партии США по поводу возможных выгод для них от распространения COVID-19, связь вспышек заболеваний с вышками 5G, роль Билла Гейтса и другие.

В пятницу глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей будет соблюдать карантин. Коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала американского лидера в поездках в Кливленд и Миннесоту.

Американские Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что обвинения в адрес РФ и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе – очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

30.08 / В Белоруссии задержаны 29 участников субботних протестов

26.09 / NBC – решение по делу Бреонны Тейлор спровоцировало негодование и беспорядки в США

22.09 / В Кремле ответили Навальному на требование вернуть одежду

29.06 / С помощью деревьев специалисты определили последствия средневековой чумы

16.07 / Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

24.08 / Висконсин: стрельба полиции по чернокожему стала поводом для акции протеста

08.07 / Защита обжаловала арест Сафронова

27.08 / Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

15.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска