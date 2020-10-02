Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

02.10.2020, 6:31, Новости дня

Министерство иностранных дел Армении приняло решение отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян во время пресс-конференции, видео заявления с переводом на русский язык опубликовано на YouTube-канале Armenian Public TV.

Нагдалян сообщила, что причиной вызова посла стали поставки вооружений из Израиля в Азербайджан.

“Эта позиция Израиля для нас неприемлема. Особенно в текущей ситуации”, — сказала Нагдалян.

По ее словам, есть информация о полете двух грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки “сверхсовременного вооружения”.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, “в очередной раз нарушила международное право”. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. В Армении заявили о вмешательстве Турции в конфликт. По данным минобороны страны, 29 сентября армянский самолет Су-25 был сбит турецким истребителем F-16, пилот погиб. Турция эту информацию опровергла.

США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании конфликта.