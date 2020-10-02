В сентябре в Киеве был зафиксирован самый жаркий день в 2020 году

02.10.2020, 6:31, Новости дня

В Киеве в сентябре 2020 года стабильно сохранялась рекордно высокая среднемесячная температура, только пять дней месяца она опускалась ниже +15 °С. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней – с 18-го по 20-е и 28–30 числа – были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше +15 ºС”, – заявили в обсерватории.

Среднемесячная температура в Киеве в сентябре составила +18,4 °С. Это на 4,5 °С выше установленной климатической нормы.

“Таким образом, нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года. Кроме того, 1 сентября 2020 года в Киеве зафиксировали максимальную температуру в году – +34,7 °С”, – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 19 сентября – температура составила +6,9 °С.

В сентябре четвертый месяц подряд уровень осадков в Киеве не достигал нормы.

Во Всемирной метеорологической организации ООН заявляли, что в ближайшие пять лет возрастет вероятность того, что глобальные температуры повысятся более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным периодом.